Besucher des Leipziger Südfriedhofs können ab 1. Dezember einen neu eingerichteten Fahrdienst nutzen. Auf diese Weise kann man bequem an das gewünschte Ziel auf dem großen Gelände gelangen. Immer montags und donnerstags steht hierzu zwischen 9 und 12 Uhr ein Elektro-Mobil samt Fahrer zur Verfügung. Bis zu fünf Fahrgäste bringt das Fahrzeug zu den eingerichteten Haltepunkten an den Eingängen des Friedhofs an der Prager Straße, dem Friedhofsweg, sowie zum Südtor an der Connewitzer Straße.