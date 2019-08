Hunderte Braunkohlegegner haben am Sonnabend im Leipziger Südraum gegen die geplante Abbaggerung des Dorfes Pödelwitz protestiert. Sie liefen zum Abschluss des Klimacamps in einem Demonstrationszug vom Bahnhof Neukieritzsch zum Kraftwerk Lippendorf. Die Anlage wurde von einem Großaufgebot der Polizei gesichert. Nach Angaben eines Sprechers des Klimacamps waren unter den Demonstranten auch viele Kinder und Senioren.

Das 700 Jahre alte Dorf soll dem Tagebau Schleenhain weichen. Die meisten Einwohner sind bereits in andere Orte gezogen, mehr als 20 Menschen weigern sich jedoch, ihre Heimat zu verlassen. Gegen die Abrisspläne regt sich schon lange Protest .

Beim zweiten Klimacamp in Pödelwitz diskutieren nach Veranstalterangaben seit einer Woche Braunkohlegegner aus mehreren Ländern über Konzepte für eine ökologisch gerechte Gesellschaft. Konkret fordern sie unter anderem, das Dorf Pödelwitz zu erhalten, einen sofortigen Kohleausstieg sowie einen sozial gerechten Strukturwandel. Am Dienstag hat eine zehnköpfige Gruppe der Campteilnehmer einen Bagger im Tagebau Vereinigtes Schleenhain besetzt. Sie wurden wegen Hausfriedensbruch vorläufig festgenommen. Einer der Besetzer sitzt in Untersuchungshaft, weil er sich weigert, seine Identität preiszugeben.