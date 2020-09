Enkeltrick: Betrüger werden immer dreister

"Ihr Enkel hat eine Immobile erworben und nun Geldsorgen." Die Betrüger sind dreist und knöpfen Senioren gern mit solchen Sprüchen das Geld ab. Bildrechte: colourbox

Meistens ist es so, dass die Betrüger unter einer falschen Telefonnummer anrufen oder unter Umständen sogar die Notrufnummer der 110 nutzen. Danach werden unsere Angerufenen in sehr lange Gespräche verwickelt. Es wird dann vorgegeben, dass der Enkel eine Immobilie oder ein Auto kaufen möchte. Es wurde auch schon berichtet, dass angeblich die Angehörigen in einen Verkehrsunfall verwickelt sein sollen und nun das Geld benötigt wird, damit man seinen Führerschein nicht verliert, weil man der Verursacher des Unfalls ist. In den letzten Monaten sind oft Fälle aufgetreten, bei denen vorgegeben wird, dass der Angerufene einen Haftbefehl offen haben soll und in Kürze ein Generalstaatsanwalt anruft. Kurze Zeit später ruft dann eine andere Person an und gibt sich eben als dieser Generalstaatsanwalt aus und gibt Kontodaten an, woraufhin der Angerufene sein Geld überweisen soll, um die Vollstreckung des Haftbefehls abzuwenden.