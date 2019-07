Worum geht es im Beihilfe-Streit? BMW hat für die Errichtung einer Produktionsanlage von zur Herstellung der Modelle i3 (Elektroauto) und des i8 (Hybridfahrzeug) 45 Millionen Euro Regionalbeihilfen angemeldet.



Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission sahen nur 17 Millionen Euro für das Vorhaben in Leipzig als nötig an. Das entsprach der geschätzten Kostendifferenz zwischen den Werken in München und Leipzig. Steuergelder über 17 Millionen Euro hinaus sei nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar, hieß es in der Begründung.



Dagegen klagte BMW und bekam Unterstützung vom Land Sachsen.



2017 erklärte das Gericht der Europäischen Union die geplanten Beihilfen als zu hoch und wies die BMW-Klage ab. Nun urteilt der Europäische Gerichtshof in letzter Instanz.