Trödel oder Kostbarkeit? Im Grassimuseum in Leipzig können am Dienstagnachmittag wieder Interessierte ihre mitgebrachten Erbstücke schätzen lassen. Bei den jüngsten Begutachtungen ist schon einiges Überraschendes zu Tage getreten, berichtet Museumssprecherin Anett Lamprecht. So befand sich unter den Erbstücken einmal eine sehr alte Bibel, was den Leiter der Grafischen Sammlungen beinahe zu Tränen rührte, erinnert sich Lamprecht.