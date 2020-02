02.02.2020 | 22:22 Uhr OB-Wahl in Leipzig: CDU-Kandidat Gemkow gewinnt erste Runde

In Leipzig waren am Sonntag die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Im ersten Wahlgang konnte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreichen. Das Ergebnis war dennoch überraschend. Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) unterlag seinem CDU-Herausforderer Sebastian Gemkow. Für die rund 470.000 Wahlberechtigten heißt das, sie müssen am 1. März erneut an die Wahlurnen.