Wenige Tage vor der Verhandlung über das Verbot der Internetplattform rüstet sich die Polizei für einen Großeinsatz in Leipzig. Für die geplante Demonstration mobilisieren Netzaktivisten ebenso wie verschiedene linksradikale Gruppierungen. Dabei wird auch zur Gewalt gegen Polizisten aufgerufen. Nach der Eskalation in der Silvesternacht in Leipzig-Connewitz, als Polizisten verletzt wurden, ist die Lage ohnehin angespannt.

Der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) rechnet bei dem Aufzug am Sonnabend mit einer hohen Teilnehmerzahl. Man werde alles dafür tun, dass es bei der Demonstration friedlich bleibe, sagte er MDR SACHSEN. Dazu führe man Vorfeld Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern, nehme aber auch die Teilnehmer in die Pflicht. "Wenn man sich auf einer Demonstration befindet, auf der Gewalt gegen andere oder Polizisten ausgeübt wird, ist man sich auf der falschen Veranstaltung", so Wöller. Polizei und Stadt wollen am Freitag in einer Pressekonferenz über das geplante Vorgehen am Sonnabend informieren.