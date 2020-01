Mehr als drei Monate nach dem Tod eines Elfjährigen in Bad Lausick hat die Staatsanwaltschaft Leipzig ihre Ermittlungen zu dem Fall eingestellt. Es habe sich keine gesicherten Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Jungen ergeben, teilte die Behörde am Dienstag mit. Ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung sei daher nicht eingeleitet worden. Ende September war der Junge in einem Silo einer alten Mühle 20 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Er soll mit anderen Kindern auf dem privaten Gelände gewesen sein.