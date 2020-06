Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen einen Leipziger wegen Bedrohung einer Politikerin. Der 41-jährige soll die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze im Internet bedroht haben. Wie der Münchner Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland auf Anfrage MDR SACHSEN bestätigte, hat die Politikerin wegen der Bedrohung in einem Live-Chat im Internet Anzeige erstattet. Im Zuge der Ermittlungen kamen die bayerischen Beamten auf die Spur des Leipzigers, am Dienstag wurde seine Wohnung in Leipzig durchsucht. Dabei seien der Computer und das Handy des Tatverdächtigen sichergestellt worden, hieß es. Diese würden nun in Bayern ausgewertet.