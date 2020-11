Der zuständige Ermittler in den Leipziger "Fahrradgate-Affäre", Klaus Fleischmann, sieht keine Anzeichen für ein kriminelles Netzwerk innerhalb der Leipziger Polizei. Das berichtet die "Freie Presse". Die illegalen Verkäufe der Fahrräder wären bei einer Kontrolle aufgefallen, so Fleischmann. Allerdings sei die räumliche Distanz zwischen der Fachaufsicht in der Polizeidirektion und der am Stadtrand gelegenen Aservatenkammer sehr groß.



Bei der Leipziger Polizei soll eine Beamtin, die die Asservatenkammer für gestohlene Fahrräder leitete, über Jahre Fahrräder aus Diebstählen zu niedrigen Preise illegal weiterverkauft haben, vornehmlich an Kollegen.