Nach der Explosion im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in Böhlen nahe Leipzig dauern die Ermittlungen weiter an. Das sagte ein Sprecher der Leipziger Polizeidirektion MDR SACHSEN. Die Gesamtuntersuchungen seien aufwendig. Die Leiche des Mannes, die im Heizraum des Hauses gefunden wurde, sei noch nicht einhundertprozentig identifiziert, so die Polizei. Zudem stünden noch Laboruntersuchungen an.