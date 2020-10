In Leipzig ist ein 19-Jähriger mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Jugendliche am Montagabend auf dem Willy-Brandt-Platz von einem Unbekannten angegriffen und niedergestochen. Der Täter sei nach der Attacke in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Nach ihm werde weiterhin gesucht. Der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und bittet Zeugen, sich zu melden.