ACAB ist der Code für "All Cops Are Bastards" (Alle Polizisten sind Schweine). Symbolfoto Bildrechte: MDR/Johanne Bischoff

Ein Polizeieinsatz gegen vier Sprayer im Leipziger Stadtteil Connewitz wird zum Fall für die Staatsanwaltschaft. Wie Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz MDR SACHSEN bestätigte, wird eine Beschwerde gegen das Vorgehen der Polizei derzeit geprüft. Die Polizei hatte das Schreiben einer Anwältin an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. "Die Staatsanwaltschaft hat das Schreiben bekommen und wird nun entscheiden, was zu tun ist", so Pressesprecher Andreas Loepki. Einem Bericht der Ortsgruppe Rote Hilfe Leipzig e. V. zufolge sollen die vier Jugendlichen nach der Festnahme von den Polizisten bedroht, beleidigt und geschlagen worden sein.

Dienstrechtliche Verfahren gegen Polizisten

Neben den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wird auch polizeiintern ermittelt, erklärte Loepki. Ob es dienstrechtliche Konsequenzen für die Beamten geben wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Loepki widersprach der Behauptung der Roten Hilfe, dass es sich bei den Beamten um Kräfte der Bereitschaftspolizei gehandelt hat. Die Polizisten seien dem Leipziger Revier unterstellt. Wie viele Beamte im Einsatz gewesen sind, konnte der Pressesprecher nicht sagen. Beurlaubt wurde niemand.

Was war passiert?

Bereits am 25. April wurden in Connewitz vier Sprayer gestellt, die laut Polizei an mehreren Stellen Schriftzüge gegen den geplanten Naziaufmarsch am 1. Mai in Chemnitz gesprüht haben sollen. Auch Schriftzüge wie ACAB (All Cops Are Bastards) und "Bullen jagen" sollen darunter gewesen sein.

Der Roten Hilfe zufolge wurde den Festgenommenen vor dem Transport in die Wache in der Wiedebachpassage in Bauch, Rippen und auf den Kopf geschlagen. Einem Verdächtigen sollen die Beamten seinen Tascheninhalt, Geldscheine und ein Feuerzeug in dem Mund gestopft haben. Beschwerden, Einsprüche und Fragen nach Dienstnummern wurden dem Bericht zufolge mit weiteren Gewaltandrohungen und Beleidigungen quittiert. Nach zwei Stunden wurden die Verdächtigen wieder entlassen. Bei der Roten Hilfe handelt es sich um eine Unterstützerorganisation linker Aktivisten.

Quelle: MDR/mar