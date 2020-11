Nach einem Angriff auf Teilnehmer der Leipziger Demonstration gegen Corona-Beschränkungen am Wochendende ermittelt das sächsische Landeskriminalamt (LKA) wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt. Das LKA teilte am Dienstag mit, da aufgrund der bisherigen Umstände ein politisch motivierter Hintergrund nicht ausgeschlossen werden könne, führe die Ermittlungen die für Linksextremismus zuständige "Soko LinX".



Demnach soll eine 15- bis 20-köpfige Gruppe am Rande des unübersichtlichen Demonstrationsgeschehens am Sonnabend eine andere Gruppe angegriffen haben.