Im Leipziger Stadtteil Connewitz musste die Feuerwehr die zweite Nacht in Folge unter Polizeischutz brennende Mülltonnen löschen. An insgesamt fünf Stellen gab es Brände. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben einen 26 Jahre alten Verdächtigen feststellen. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. In der Nacht zum Sonnabend hatten Unbekannte in dem Leipziger Stadtteil bereits Teile eine Baustelle und Mülltonnen angezündet. Eintreffende Polizisten wurden mit Feuerwerkskörpern, Flaschen und Steinen beworfen. Zwei Beamte wurden verletzt. Der Staatsschutz ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.