In Wurzen hat sich offenbar erneut ein Tötungsdelikt ereignet. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, handelt es sich bei dem Toten um einen 24 Jahre alten Mann aus Pakistan. Er wurde am Dienstagabend tot in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kantstraße gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus und hat einen 34 Jahre alten Landsmann des Toten vorläufig festgenommen.