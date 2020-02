In der Region Leipzig sind die ersten Störche in diesem Jahr gesichtet worden. Wie die Arbeitsgemeinschaft Sachsenstorch mitteilte, sind die Vögel vier Wochen früher als üblich zu ihren Nestern zurückgekehrt. Dies sei auf die milden Temperaturen dieses Winters zurückzuführen.

Vier Storchenpaare konnten demnach bereits gesichtet werden: im Landkreis Leipzig in Syhra und Thräna, in Nordsachsen in Löbnitz und bei Torgau. Laut Arbeitsgemeinschaft sind die aktuellen Klimabedingungen in Sachsen sehr günstig für Störche. Wegen der vertrockneten Vegetation und des wenig bewachsenen Bodens hätten es die Störche leichter gehabt, an Mäuse oder Heuschrecken zu kommen.