Die Leipziger Handelshochschule (HHL) hat über Leipzig den weltweit ersten Atlas zum Gemeinwohl auf Stadtebene erstellt. Die Studienergebnisse wurden am Donnerstag offiziell vorgestellt. Ermittelt wurden die Daten im Juni und Juli dieses Jahres mittels eines Online-Fragebogens.





Mit der Studie will die HHL mehrere Dinge bezwecken. Die erhobenen Daten könnten zum einen als Orientierungshilfe bei Konsumentscheidungen und Arbeitgeberwahl helfen oder bei der Diskussion zum Gemeinwohl beitragen. Zum anderen könnten sie das unternehmerische und bürgerliche Gemeinwohldenken stärken, was in Leipzig historisch tief verankert ist. Aber auch den Organisationen helfen, ihre Stellung innerhalb der Gesellschaft zu bestimmen.