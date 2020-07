Der Vorfall hat sich nach Angaben des Leipziger Stadtmagazins "Kreuzer" am Donnerstagabend an der Haltestelle Waldplatz in Leipzig ereignet. Zuvor soll es in der Linie 7 zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Das haben inzwischen auch die LVB bestätigt. Das Leipziger Stadtmagazin veröffentlichte ein Video auf Twitter und inzwischen auch auf Facebook. Darin ist zu sehen, wie ein Fahrkartenkontrolleur einen am Boden liegenden jungen Mann im Schwitzkasten festhält. Während dieser nach Luft ringt, rufen Passanten im Hintergrund: "Lassen sie den Mann los, er stirbt. Er kriegt keine Luft. Sein Gesicht läuft rot an".