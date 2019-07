Der Europäische Gerichtshof urteilt am Montag in letzter Instanz über die staatlichen Beihilfen für die Produktion von Elektroautos im BMW-Werk in Leipzig. Die EU-Kommission hatte bereits 2014 beschlossen, die Steuergelder für BMW zu deckeln. Gegen diesen Beschluss hatte BMW geklagt. Seitdem hatte sich der Streit über mehrere Instanzen gezogen.



Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofes, Evgeni Tanchev, hatte im Rahmen der Schlussanträge im April dieses Jahres empfohlen, die staatliche Hilfe für BMW in Leipzig zu kürzen. Die in Aussicht gestellten Subventionen seien zu hoch, erklärte der EuGH-Rechtsexperte. Deshalb empfehle er, den von BMW eingelegten Widerspruch gegen die Entscheidung der Vorinstanz zurückzuweisen. Die EuGH-Richter folgen der Empfehlung häufig.