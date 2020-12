Der Stadt Leipzig kommt zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland eine doppelte Bedeutung zu. Wie am Dienstag bekannt wurde, soll die Messestadt als Standort des Internationalen Medienzentrums während der Europameisterschaft fungieren. Von Leipzig aus werden somit sämtliche Rundfunk- und Fernsehübertragungen der EM-Spiele koordiniert. Das Medienzentrum soll in den Hallen der Leipziger Messe eingerichtet werden.