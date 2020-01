Bei der Explosion in einem Einfamilienhaus in Böhlen am 17. Dezember ist der 60-jährige Hausbesitzer ums Leben gekommen. Das wurde jetzt durch die Rechtsmedizin bestätigt. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern aber noch an, so die Staatsanwaltschaft. Experten für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen seien hinzugezogen worden.