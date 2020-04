Bei einer Explosion in Leipzig-Plagwitz ist am Mittwochnachmittag ein sechsjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Laut Polizei war das Kind mit seinem Vater und zwei Geschwistern am Güterbahnhof Plagwitz spazieren, als es einen Gegenstand sah und aufhob. Plötzlich explodierte dieser und verletzte das Mädchen an der Hand.