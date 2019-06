Schwarze Demo gegen Artensterben in Leipzig

Während in der Messestadt Zehntausende das Wave-Gotik-Treffen zelebrieren, will das Leipziger Bündnis "Extinction Rebellion" (deutsch: Rebellion gegen das Aussterben) auf das Artensterben aufmerksam machen. Mit einem gemeinsamen Trauermarsch und einem sogenannten "Die-In" zieht der Demonstrationszug um 13 Uhr vom Bayrischen Bahnhof zum Hauptbahnhof. Angemeldet sind rund 500 Teilnehmer. Der Dresscode ist schwarz.

Jugendliche der "Extinction Rebellion Leipzig" ketten sich am 25.5.19 ans Leipziger Rathaus

Jugendliche der "Extinction Rebellion Leipzig" ketten sich am 25.5.19 ans Leipziger Rathaus

Jugendliche der "Extinction Rebellion Leipzig" ketten sich am 25.5.19 ans Leipziger Rathaus Bildrechte: Max Leurle

Die Gruppe "Extinction Rebellion" ist Teil eines weltweiten Netzwerks von Klima-Aktivisten. Bereits in der Vergangenheit haben die Leipziger mit Aktionen in der Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt. Am 25. Mai ketteten sich fünf Jugendliche ans Leipziger Rathaus, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Ziel der Gruppe sei es, den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren, sagten die Veranstalter. Außerdem sollten Politik und Medien "wissenschaftlich angemessen über das Ausmaß der Klimakrise" berichten.