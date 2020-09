In der Polizeidirektion Leipzig wurde am Freitag mit sofortiger Wirkung ein Polizist suspendiert. Wie die Polizei mitteilte, steht der Beamte im dringenden Verdacht, sich in einem Chat rechtsextrem und rassistisch geäußert zu haben. Am Donnerstag habe das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Leitung der Polizeidirektion Leipzig über Erkenntnisse aus diesem Chatverlauf informiert, hieß es.