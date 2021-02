Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann aus Leipzig. Er soll bei einem mutmaßlichen linksextremistischen Überfalls auf ein Neonazi-Lokal in Eisenach 2019 beteiligt gewesen sein. Laut "Welt am Sonntag" handelt es sich um den Verlobten jener Leipzigerin, die den Überfall angeführt haben soll. Die Leipzigerin sitzt unter anderem deswegen in Untersuchungshaft. Gegen den 27 Jahre alten Mann sind laut Polizei zwei Haftbefehle erlassen worden.