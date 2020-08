Nach dem Angriff auf eine Zugbegleiterin in einer S-Bahn in Leipzig hat die Bundespolizei heute zwei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 16 und 19 Jahren vernommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Leipzig am Dienstagabend mitteilte, erschienen die beiden aufgrund des hohen Fahndungsdrucks auf verschiedenen Polizeidienststellen in Leipzig. In der Vernehmung hätten beide die Tat eingeräumt.