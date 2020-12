In Leipzig hat es am Mittwochmorgen Behinderungen im S-Bahnverkehr gegeben. Am Gleis 1 des Haltepunktes "MDR" haben Unbekannte versucht, einen Fahrkartenautomaten zu sprengen. Die Polizei teilte mit, eine Frau sei aus der S-Bahn gestiegen, habe den zerstörten Fahrkartenautomaten bemerkt und noch Brandgeruch wahrgenommen. Sie rief umgehend die Polizei.