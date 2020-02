Zwei Tage nach der Sprengung von Fahrscheinautomaten in Leipzig und Delitzsch haben Unbekannte an der S-Bahnstrecke nach Halle erneut einen Ticketautomaten zerstört. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge am frühen Mittwochmorgen einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten am Leipziger Bahnhof Slevogtstraße fest, dass der Automat gesprengt und komplett zerstört worden ist. Es sei ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro entstanden. Gestohlen wurde nach Angaben der Polizei nichts.

Erst in der Nacht zum Montag hatten unbekannte Täter in Leipzig und in Delitzsch jeweils einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Ersten Ermittlungen zufolge war dabei Pyrotechnik verwendet worden. In beiden Fällen seien die Täter nicht an die Geldkassetten gekommen. Der Sachschaden allein an dem in Leipzig gesprengten Automaten wurde auf 30.000 Euro geschätzt.