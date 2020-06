So stellt das Innenministerium die Abläufe dar Aufgrund des Verdachts, dass eine Polizeibeamtin als Verantwortliche für die Asservaten eine unbekannte Anzahl Fahrräder aus dem zentralen Asservatenbestand rechtswidrig verkauft haben soll, um sich am Erlös zu bereichern, hat die Polizeidirektion Leipzig am 5. Juli 2019 bei der Staatsanwaltschaft Leipzig Anzeige erstattet.



Am 8. Juli 2019 hat die Polizeidirektion Leipzig aufgrund eigener Betroffenheit das LKA Sachsen gebeten, die Ermittlungen zu übernehmen. Die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwalt Leipzig dauern an.



Das Innenministerium wurde durch die Polizeidirektion Leipzig mit Schreiben vom 27. Dezember 2019 über den Sachverhalt, die eingeleiteten Maßnahmen sowie den Stand der Ermittlungen informiert. Inzwischen wird gegen einen größeren Personenkreis ermittelt.