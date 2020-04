In Leipzig werden gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Fahrräder gestohlen. An der Pleiße kamen im vergangenen Jahr 1.700 geklaute Räder auf 100.000 Einwohner, hat das Vergleichsportal Check24 nach Auswertung der polizeilichen Kriminalstatistik veröffentlicht. Damit gab es in Leipzig fünf Mal so viele Diebstähle wie im Bundesdurchschnitt. Der liegt laut Analyse bei 335 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Bereits in den Vorjahren hatte Leipzig die meisten Fahrraddiebstähle zu verzeichnen.