In Leipzig sind die Feuerwehren am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag zu mehreren Fahrzeugbränden ausgerückt. Das bestätigte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN. Gegen 1 Uhr brannte in Anger-Crottendorf am Güterring auf einer Baustelle ein Bagger. Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr nach Reudnitz gerufen, wo zwei Transporter und ein Auto brannten. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. In Leipzig sind in der Vergangenheit mehrfach Baufahrzeug mutwillig angezündet worden.



Bereits am Donnerstagabend wurden in der Grünewaldstraße am Rande des Zentrums drei Autos stark beschädigt worden. Der Brand dort sei vermutlich wegen eines technischen Defekts an einem der Autos ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.