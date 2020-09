In Leipzig ist am Freitag die bundesweite Kampagne "Faire Woche" gestartet. Bis zum 25. September haben Verbraucher die Möglichkeit, fairen Handel und nachhaltige Produktionsweisen näher kennenzulernen. Das teilten die Organisatoren, das Netzwerk "Leipzig handelt Fair" mit. Unter dem Motto "Faire Woche - fair in Leipzig" sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Betrachtet werden dabei die Auswirkungen des eigenen Lebensstils und täglicher Kaufentscheidungen auf andere Regionen der Welt.