Nachdem die Stadt Leipzig am Mittwoch ihr Sofortmaßnahmenprogramm für den Klimaschutz vorgestellt hatte, ist am Freitag ein gefälschter Brief zum Thema Klimaschutz aufgetaucht. Wie die Stadt Leipzig mitteilte, handelt es sich um einen dreiseitigen vermeintlichen Bürgerbrief, in dem Oberbürgermeister Burkhart Jung angebliche Stadtratsbeschlüsse zum Schutz des Klimas verkündet. Der Brief trägt im Kopf das Stadtwappen und ein Porträt des Oberbürgermeisters und erwecke den Eindruck eines amtlichen Schreibens.