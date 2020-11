Ob Falschparker in Leipzig abgeschleppt werden, darf das städtische Ordnungsamt auch zukünftig im Einzelfall entscheiden. Die Landesdirektion Sachsen erklärte einen Beschluss des Stadtrats für rechtswidrig. Das teilte die Behörde am Freitag mit.

Der Stadtrat hatte in einem Beschluss von Mitte September dem Leipziger Oberbürgermeister den Auftrag erteilt, für widerrechtlich geparkte Fahrzeuge an besonders verkehrsgefährdenden Stellen das Abschleppen zur Regel zu machen. Dadurch würde Falschparkern auf Gleisanlagen, an Bushaltestellen, auf Radfahrstreifen, Fußgängerübergängen und an sonstigen Gefahrenstellen im Regelfall das Abschleppen drohen.