Fast sechs Jahre Streik bei Amazon und kein Ende?

Seit sechs Jahren kämpfen die bundesweit rund 16.000 Beschäftigten für bessere Arbeitsbedingungen bei dem Versandhandelsgiganten. Amazon verweigert bislang jegliche Verhandlungen mit Verdi und setzt stattdessen auf Saisonkräfte und nicht organisierte Mitarbeiter. Eine Unternehmenssprecherin sagte: "Am Standort Leipzig verdienen Versandmitarbeiter mit zwei Jahren Betriebszugehörigkeit derzeit einen rechnerischen Jahreslohn von über 30.000 Euro brutto." Zudem seien für den Job des Versandmitarbeiters keine Vorqualifikationen erforderlich. Das Unternehmen verweist außerdem darauf, dass die Bezahlung Überstundenzuschläge und bei entsprechender Leistung auch Boni beinhalte, ferner würden sie Mitarbeitern eine berufliche Ausbildung und Mitarbeiteraktien anbieten. Man arbeite eng mit Betriebsräten zusammen und biete mit einem Bruttolohn von zehn Euro pro Stunde am Standort Leipzig insbesondere auch für Ungelernte attraktive Einstiegskonditionen, so die Sprecherin.

Das Netz des Online-Händlers in Europa umfasst 28 Standorte in sieben Ländern. Der größte Amazon-Standort in Deutschland liegt im hessischen Bad Hersfeld. Für Kai Hudetz, Geschäftsführer des Kölner Instituts für Handelsforschung, sind die bisherigen Aktionen der Streikenden lediglich „homöopathische Maßnahmen“. Der Versandgigant habe sämtliche Arbeitsprozesse optimiert und reagiere mit Hilfe einer ausgefeilten IT auf die Ausfälle, um die Liefergeschwindigkeit zu garantieren. "Amazon hat sich immer stärker ins benachbarte Ausland orientiert mit immer mehr Logistikzentren", erklärt Hudetz MDR SACHSEN. "Fallen Busse oder Bahnen aufgrund von Streik aus, kommt man nicht ans Ziel. Wird bei Amazon gestreikt, wird die jeweilige Ware eben aus einem anderen Lager geliefert, auch aus Polen und Tschechien." Verdi-Vorsitzender Frank Bsirske sagte jedoch auf einer Streikversammlung in Werne: "Wir geben keine Ruhe, solange es keine Tarifverträge gibt."