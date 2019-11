In vielen Stadtverwaltungen und Rathäusern ruhte am Montag die Arbeit kurz vor Mittag. Die Jecken waren los, übernahmen symbolisch die Macht in den Amtsstuben bis Aschermittwoch. Auf den Marktplätzen gab es bunte Programme mit Musik, Tanz und Süßigkeiten. Unter den Schaulustigen waren auch viele Kindergartengruppen. In Markranstädt feiert der MCC in dieser Saison seinen 60. Geburtstag, in Neukieritzsch feiert der Karnevals-Club mit dem Beginn der närrischen Zeit sein 35-jähriges Bestehen. Im Trubel mussten viele Bürgermeister ein Stück ihrer Krawatte lassen. Sie nehmen es sportlich. Das Gemeindeoberhaupt von Neukieritzsch, Matthias Hellriegel, verriet MDR SACHSEN, es sei nicht sein Lieblingsstück gewesen. Vielmehr betonte er, wie wichtig Traditionen und Vereine seien.