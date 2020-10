Internationale Faustball-Regel Auf einem Spielfeld, das in der Mitte durch eine Linie und in zwei Meter Höhe für Männer und 1,90 Meter für Frauen durch ein Netz oder Band bzw. Leine in zwei Hälften geteilt ist, spielen zwei Mannschaften mit je fünf Spielern gegeneinander.



Jede Mannschaft hat das Ziel, den Ball so über das Netz (Band/Leine) zu schlagen, dass dem Gegner der Rückschlag nicht gelingt oder möglichst erschwert wird.



Ein Spielgang wird so lange fortgesetzt, bis eine Mannschaft einen Fehler macht oder eine sonstige Spielunterbrechung vorliegt.



Jeder Fehler einer Mannschaft wird der anderen Mannschaft als Vorteil mit einem Gutball gewertet.



Sieger des Spieles ist die Mannschaft, die beim Spiel nach Sätzen zwei, aber höchstens fünf Sätze gewonnen hat, beim Spiel nach Zeit die meisten Gutbälle erzielt hat.