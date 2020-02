Der FDP-Bewerber für das Oberbürgermeister-Amt in Leipzig, Marcus Viefeld, tritt im zweiten Wahlgang nicht mehr an. Der FDP-Politiker erklärte, das habe der Kreisvorstand am Abend beschlossen. Dabei sei auch entschieden worden, keine Wahlempfehlung für den Kandidaten einer anderen Partei auszusprechen. Die FDP-Kreisvorsitzende Natalie Mattikau sagte, man sei mit dem Wissen ins Rennen gegangen, dass ein liberaler Oberbürgermeister äußerst unwahrscheinlich sei. Die FDP habe aber ihr Ziel erreicht, ihre Themen in der Öffentlichkeit zu platzieren.

Die Linken wollen am Dienstagabend in einer Sondersitzung entscheiden, ob ihre Kandidatin Franziska Riekewald am 1. März erneut antritt. Die Grünen-Kandidatin Katharina Krefft erklärte, bei ihrer Partei falle die Entscheidung am Donnerstag. Auch die AfD Leipzig hat am Donnerstag noch einen Kreisparteitag, auf dem der Wahlausgang und die künftige Strategie beraten werden soll. Ute Elisabeth Gabelmann (Piraten) sowie Katharina Subat (Die Partein) haben ihre Kandidaturen offengelassen.



Im ersten Wahlgang hatte der CDU-Bewerber Sebastian Gemkow mit 31,6 Prozent knapp vor dem langjährigen SPD-Amtsinhaber Burkhard Jung (29,8 Prozent) gelegen. Beide Kandidaten haben MDR SACHSEN bestätigt, im zweiten Wahlgang wieder antreten zu wollen. FDP-Bewerber Marcus Viefeld kam mit 1,2 Prozent auf den letzten Platz. Insgesamt waren acht Frauen und Männer angetreten.