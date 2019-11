Blutige Fehde zwischen Mafia-Gruppen in Thüringen und Sachsen

Eine Mafia-Schießerei 2014 in Erfurt ist offenbar Ausdruck einer schon andauernden Fehde zwischen armenischen und tschetschenischen Gruppen in Thüringen und Sachsen gewesen. Schon ein Jahr vor dem brutalen Zwischenfall hatte es eine bewaffnete Auseinandersetzung in Weimar gegeben. Diese Information findet sich in zehntausenden Seiten vertraulichen Ermittlungsakten, die MDR THÜRINGEN ausgewertet hat.