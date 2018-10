Erinnerung an Friedliche Revolution Lichtfest in Leipzig hat begonnen

Mit dem Friedensgebet und der Rede zur Demokratie beginnt am Dienstagabend das Lichtfest in der Leipziger Nikolaikirche. Es erinnert an die Montagsdemonstrationen in der Messestadt und an die Friedliche Revolution 1989.