Am Montag ist ein Feld zwischen Großbothen und Großbardau im Landkreis Leipzig in Brand geraten. Das Feuer breitete sich nach Reporterangaben auf gut zehn Hektar aus, die Flammen erreichten auch angrenzende Waldstücke. Zwei Familien mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen.



Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Leipzig sowie aus Mittelsachsen waren im Einsatz. Landwirte halfen, indem sie mit ihrer Technik Schneisen auf den Äckern zogen. Eine Feuerwehrfrau erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Ein Tanklöschfahrzeug fiel während des Einsatzes aus, weil ein Filter in Brand geraten war.