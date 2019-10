Das Motto des Figurentheater Leipzig lautet "Kinder brauchen Theater ... Überall". Dieses Motto wird hier auch gelebt. Das ganze Jahr über gibt es verschiedenste Stücke zu sehen. In den Herbstferien stehen Märchen im Mittelpunkt. Gespielt wird an 20 verschiedenen Spielstätten in und um Leipzig. Zu sehen sind unkonventionelle Fassungen der Märchen "Dornröschen", "Der Wolf und die sieben jungen Geißlein", "Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel", "Rumpelstilzchen", "Rapunzel" und "Froschkönig".