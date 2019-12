Drei Tage nach der Messerstecherei vor dem Leipziger Hauptbahnhof hat es offenbar eine Festnahme gegeben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag rückte ein Großaufgebot der Polizei nach Connewitz aus. Reporterangaben zufolge wurde auf der Prinz-Eugen-Straße ein junger Mann abgeführt. Er soll der Tatverdächtige der blutigen Auseinandersetzung vom Montag sein.

Die Polizeidirektion Leipzig bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass es am Donnerstag eine Festnahme gegeben hat. Ob diese im Zusammenhang mit der Messerstecherei steht, wollte sie nicht sagen. Auch zum gesundheitlichen Zustand des Opfers wollte sie keine Angaben machen und verwies auf die Pressestelle der Polizei, die am Freitag wieder besetzt ist.

Am Montagabend hatte es in einem Park vor dem Leipziger Hauptbahnhof eine Auseinandersetzung gegeben. Ein Mann erlitt Stichverletzungen an der Schulter und wurde ins Krankenhaus gebracht.