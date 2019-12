Vier Tage nach einem Messerangriff vor dem Leipziger Hauptbahnhof hat die Polizei am Freitag Einzelheiten zu dem Fall bekannt gegeben. Demnach sei am 2. Weihnachtsfeiertag ein 17-Jähriger aus Libyen als Tatverdächtiger in einer Unterkunft in Leipzig-Connewitz festgenommen worden. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung erlassen worden, teilte die Polizeidirektion Leipzig weiter mit.