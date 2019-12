Ein Unbekannter hat am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Feuer gelegt. Bereitschaftspolizisten konnten einen brennenden Gegenstand löschen, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand wurde die Fassade beschädigt. Demnach soll der Täter am Sonntagabend einen Gegenstand zwischen der Hauswand und einer Säule des Gerichtsgebäudes in Brand gesetzt haben, so ein Polizeisprecher. Zudem schmorte austretende brennende Flüssigkeit ein Kabel an.