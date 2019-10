Auf einer Baustelle in Leipzig sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Autokräne in Brand geraten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da immer wieder Gasflaschen explodierten, die auf der Baustelle gelagert waren. Auch Baumaterial hat gebrannt und für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Etwa 40 Anwohner mussten ihre Wohnungen vorrübergehend verlassen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Bauträger sei schon mehrfach Opfer von Brandanschlägen geworden, sagte ein Sprecher. Im Laufe des Tages sollen Experten die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.