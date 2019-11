Am Donnerstagmorgen wurde die Fichte in ihre Verankerung gesetzt.

Am Donnerstagmorgen wurde die Fichte in ihre Verankerung gesetzt. Bildrechte: MDR/Moritz Arand

Fast 70 Jahre war die Fichte im Vogtland beheimatet. Nun ist sie Leipzigerin auf Zeit, bevor sie dann zu Brennholz verarbeitet wird. Bildrechte: Stadt Leipzig

"Da seine Wurzeln die umliegende Bebauung schädigen und auch die Standsicherheit auf Grund seiner Höhe nicht mehr gewährleistet werden kann, hat der Eigentümer das Fällen des Baumes beauftragt", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Leipzig. Und da die Suche im eigenen Stadtgebiet erfolglos blieb - die meisten Exemplare waren schlichtweg zu klein - entschied sich die Leipziger Stadtverwaltung für den Vogtland-Import.



Am Donnerstag wurde das einst 30 Meter hohe Prachtexemplar nun aufgestellt. In den kommenden vier Tagen wird mit jeweils 300 roten und goldenen Kugeln sowie 3.000 Lichtern geschmückt.



Der Weihnachtsmarkt wird am 26. November eröffnet.