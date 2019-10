In Leipzig beginnt am Montag das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm (DOK Leipzig). Bis zum 3. November werden 310 Filme aus über 60 Ländern gezeigt. Zur Eröffnung zeigt das Festival am Montagabend den deutschen Doku-Thriller "Das Forum", in dem es um das Weltwirtschaftsforum in Davos geht.