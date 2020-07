Am Mittwochabend beginnen die Filmnächte im Scheibenholz in Leipzig. Bis zum 23. August gibt es wieder Kino auf der Rennbahn. Eigentlich wollten die Filmnächte im Scheibenholz nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr in diesem Sommer richtig durchstarten. Doch wegen der Corona-Krise war lange Zeit unklar, ob Leipzigs größte Open-Air-Kinoveranstaltung überhaupt stattfinden kann.